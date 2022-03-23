İsminizin Ay Yörüngesinde Turlaması İçin Tıklayın

Adınızı, klavyenizin sadece birkaç tıklamasıyla Ay'ın etrafında bir yolculuğa gönderebilirsiniz.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Nasa, Artemis 1 görevinde kapsamında Ay'ın çevresine yörüngesine göndereceği insansız Orion kapsülüne bir flash-disk yerleştirecek. Bu flash-disk'te bu projeye katılmak ve isminin Ay'ın yörüngesinde dnmesini isteyenlerin isimleri olacak.

Bu şekilde uzaya gitmek kolay ve ücretsiz; bunun için NASA sayfasındaki "biniş kartını al" düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Artemis 1, NASA'nın Ay'a ve diğer derin uzay destinasyonlarına astronot göndermek için geliştirdiği devasa yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) megaroketinin ilk uçuşu olacak. Orion daha önce bir kez uçtu ve Aralık 2014'te United Launch Alliance Delta IV Heavy roketinin üzerinde Dünya yörüngesine ulaştı.

ARTEMİS 1, 2, 3...

Artemis 1'in sefer tarihi şu anda belli değil; NASA yetkilileri Mayıs ayında kalkış yapmayı hedeflediklerini söylediler.

Artemis, NASA'nın 2020'lerin sonuna kadar Ay'da ve çevresinde sürdürülebilir bir insan varlığı kurmayı amaçlayan mürettebatlı Ay keşif programıdır. Programın ilk mürettebatlı misyonu Artemis 2, mevcut planlar devam ederse 2024'te Ay'ın etrafına astronotlar gönderecek.

Artemis 3, ajansın Artemis'in ilk mürettebatlı Ay lander'ı olarak seçtiği Spacex'in Yıldız Gemisi aracının yardımıyla NASA astronotlarını Ay'a indirecek. Bu dönüm noktası misyonunun 2025 veya 2026'da başlatılması bekleniyor.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji