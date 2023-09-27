İş dünyasından yapay zekaya talep artıyor

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu : "Yapay zeka popüler hale geldikçe kurum ve kuruluşlardan talepler geliyor"

"Yapay zeka verimliliği ve üretimi arttırır"

"İnsansız yapay zeka ne yazık ki tam çözüm olmayacaktır"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zekanın popüler hale gelmesi ile kurum ve kuruluşlardan taleplerin artmaya başladığını söyleyerek, "Yapay zeka işsiz bırakmaz, aksine verimliliği ve üretimi arttırır" dedi.

İnsansız bir yapay zekanın tam olarak bir çözüm olmayacağını söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Yapay zekanın her geçen gün daha popüler hale gelmesi ile birlikte bizi de kurum ve kuruluşlardan arayanlar, soranlar oluyor. Gerek iş adamlarının bulunduğu dernekler olsun gerek odalar olsun. Biz de onlara yapay zekanın önemini anlatıyoruz. Yapay zeka artık aslında iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şöyle ifade edebiliriz bunu; robotların biraz daha yazılım olarak kullanılması da diyebiliriz ama hemen vurgulamak istiyorum ki insansız bir yapay zeka ya da insan emeğinin olmadığı bir yapay zeka da ne yazık ki tam bir çözüm olmayacaktır burada. Örnek veriyorum bir sayım yapmaya çalışıyorsunuz. Bir ortamdaki ürünleri sayacaksınız diyelim, bunları insan gücüyle tek tek saymanız çok zorken, yapay zeka ile yine kamera teknolojisini de kullanarak çok rahat bir şekilde sayabiliyorsunuz. Aynı şekilde birçok kurum ve kuruluşun da artık yapay zekayı kullandığını biliyoruz. Örnek veriyorum yumurta firması küçük orta ve büyük yumurtaları yine bir kamera ve yapay zeka öğretimi ile birlikte makine öğrenmesi ile çok rahat bir şekilde ayırabiliyor. Bunu daha da genişletebiliriz. İş hayatının birçok bölümünde insan emeği ile ya da bir insanı eğiterek yaptığımız birçok işi yapay zekaya öğrettiğimiz zaman daha hızlı ve daha pratik bir şekilde çözümleyebiliyoruz" dedi.

Topuzoğlu, iş dünyasının artık yapay zekaya yöneldiğini söyleyerek, "Ben bir eğitimde görmüştüm, bir beyaz eşya firması alınan notları yapay zeka yardımı ile raporlar haline getirmiş. Bu da nedir bir ürünün tamiri amacıyla evlere ya da iş yerlerine gidiyor. Orada ürünü alıyor ve teslim ederken de bir takım notlar alıyor. Bu notlardan yola çıkarak da arızanın hangi sebeple ortaya çıktığını buluyor. İşte burada arızaların hangi sebeple ortaya çıktığını bulurken o insanların daha önce aldığı notlar büyük bir önem taşıyor. Sadece şunu diyebiliriz; daha önceden kaydedilmiş bilgilerin raporlanması, sonuç alınması ve tekrar tekrar yapılması konusunda biz yapay zekadan destek almış oluyoruz. İş hayatı artık yapay zekaya yöneliyor. Aynı insanla daha fazla ürün üretmek istiyor çünkü. Aynı şekilde de yapay zeka işsizliği arttırır gibi bir düşünce var ama biz de bunun aksine verimliliği arttırır, üretimi arttırır olan düşüncemizi de aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.