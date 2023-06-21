İş Bankası Workup Gaming Programı için seçilen girişimler belli oldu

Türkiye İş Bankası'nın Workup Gaming Girişimcilik Programı için seçilen 11 oyun stüdyosu ve startup belli oldu. Program, eğitim amaçlı oyunlar üreten girişimleri destekleyerek Türkiye'nin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası'nın, Workup Gaming için seçilen girişimler belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017'den bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası'nın oyun dikeyindeki yeni programı, eğitim amaçlı oyun üreten 11 oyun stüdyosu ve startup ile başlıyor.

İş Bankası'nın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Program, oyun ekosisteminde Türkiye'nin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

6 aylık programda oyun geliştiricilere çok yönlü destek

Oyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitim amaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunların geliştirileceği ve ölçeklendirileceği program 6 ay sürecek.

Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak program, ekosistemin en önemli yeteneklerini bir araya getirerek bir eğitim oyunları topluluğu yaratmayı da amaçlıyor.

Eğitim oyunları dikeyindeki girişimlerin yerel ve global ölçekte rekabet gücünün artırılmasına destek verecek programla alanında uzman isimlerin mentorluğu ve jüri üyeliği, teknik altyapı ve uygulama destekleri ile yatırıma erişim imkanı sunuluyor.

Workup Gaming Programı'nın ilk dönemine seçilen 11 girişim şu şekilde:

"Kidlab, Compactive, Hyperactive, Yuyuto, Funrika, Piagmo, Tunga Games, Pangea VR, Eğitsel Oyunlar Akademisi, Mind Maze Games, Gamester."