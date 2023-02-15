İş Bankası, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borcunu silecek

Kahramanmaraş ilinde 6 Şubat tarihinde 9 saat aralıkla iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremler Kahramanmaraş dışında ek olarak Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Kilis ve Osmaniye'de yıkımlara neden oldu. Aynı illerde birçok vatandaş deprem nedeniyle hayatını kaybetti. İş Bankası tarafından bugün yapılan açıklamaya göre depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarını silinecek.

İş Bankası, depremde hayatını kaybeden kişilerin borcunu silecek

İş Bankası, bugün yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybeden kişilerin bireysel kredi borçlarını silme kararı aldı. Banka, ayrıca depremde ağır hasar alan il ve ilçeler için ve seferberliği başlatmak adına 10 milyar Türk Lirası ayırdığını duyurdu.

İş Bankası, ayrıca yine depremde ağır hasara uğrayan iller olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye ve bunların tüm ilçelerindeki küçük ve orta boyutlu işletmelerinin bireysel ödemelerini 6 ay (31 Ağustos 2023'e kadar) ve faizsiz olarak ertelediğini duyurdu.

İş Bankası, tüm bunlar dışında ek olarak depremin neden olduğu yıkımların etkisini azaltmak için de birçok yardım yaptığını açıkladı. Banka, AFAD'a deprem bölgesi için 1 milyar Türk Lirası ve yine bu bölgede inşa edilecek konutlar için de 1 milyar 750 Türk Lirası bağış yapacaklarını duyurdu.

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