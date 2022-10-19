Iron Man zırhı yandı! Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik!

Birbirinden farklı ve yüzlerce cihazı, zırhı üreten ve yakın zamanda derisinin altına çip yerleştiren ünlü YouTuber Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik.

Tolga Özuygur'un atölyesini gezdik!

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İlginç buluşları ve gerçek ateşleme yapabilen Iron Man zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, başta Marvel hayranları olmak üzere teknolojinin çılgın tarafıyla ilgilenen herkesin ilgisini çekiyor.

Derisinin altına NFC çipi yerleştiren Özuygur, bu çip ile ofisinin kapısını veya aynı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak tıpkı bir anahtar gibi kullanabiliyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok cihaz veya olayı gerçeğe dönüştürmeye çalışan Özuygur, editörümüz Samet'i de bir hayli zorladı.

Düzgün konuşmayı zorlaştıran kulaklığı deneyen editörümüz oldukça zorlanırken, ofisteki bir çok buluşu yerinde deneyimledi.