İran, yerli üretim sezyum-137'yi tanıttı

İran Atom Enerjisi Kurumu, yerli üretim sezyum-137'yi tanıttı. Sezyum-137, radyasyon cihazlarından endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda kullanılıyor.

TAHRAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- İran, Pazar günü nükleer sektörünün yeni bir başarısı olarak yerli üretim sezyum-137'yi tanıttı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami tanıtım töreninde yaptığı konuşmada kurumun radyonüklidi altı ay içinde üretmeyi başardığını söyledi.

Habere göre radyonüklid, İran'ın Nükleer Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nde radyoaktif nükleer fisyon ürünlerinden sezyum-137'yi ayırıp saflaştırmaya yönelik teknik bilgiyi geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma projesi sonucunda üretildi.

Yarılanma süresi 30 yıl olan ve doğada rastlanmayan bir radyonüklid olan sezyum-137, temel olarak kullanılmış nükleer yakıt ve radyoaktif atıklarda bulunuyor.

Bu madde, radyasyon cihazları, brakiterapi, radyoterapi, kalibrasyon yayları ve çeşitli endüstriyel ölçüm cihazları başta olmak üzere birçok tıbbi ve endüstriyel uygulamada kullanılıyor.