İran, yerli üretim hipersonik balistik füzesini tanıttı

İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, yeni geliştirilen yerli üretim hipersonik balistik füze olan Fattah-2'yi tanıttı. Füze, hipersonik hızda manevra yapabilen ve süzülebilen bir hipersonik süzülme aracı (HGV) harp başlığıyla donatıldı.

TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran'ın İslam Devrimi Muhafızları Ordusu yeni geliştirilen yerli üretim hipersonik balistik füzeyi tanıttı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Fattah-2 (Fatih) adlı füze, Pazar günü başkent Tahran'da İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin başarılarının sergilendiği bir fuarı ziyareti sırasında tanıtıldı.

Habere göre Fattah-2, hipersonik hızda manevra yapabilen ve süzülebilen bir hipersonik süzülme aracı (HGV) harp başlığıyla donatıldı.

İran, Haziran ayında Fattah adıyla ilk yerli üretim hipersonik füzesini tanıtmıştı.

Tasnim'e göre hassas güdümlü ve iki kademeli Fattah füzesi, 1.400 kilometre menzilindeki hedefleri Mach 13 (saatte yaklaşık 16.000 kilometre) hızında vurabiliyor.

Füze, katı yakıtla çalışan küre şeklinde bir motora sahip harp başlığıyla ve füzenin Dünya atmosferi içinde ve dışında tüm yönlerde manevra yapmasına imkan veren oynar düzenekle donatıldı.