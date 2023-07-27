İran'da Geliştirilen Mobil Casus Yazılım Binlerce Kullanıcıyı Etkiliyor

İran'da geliştirilen bir mobil casus yazılım olan Spyhide, 2016'dan bu yana 60 binin üzerinde cihazı etkileyerek ciddi bir sorun haline geldi. Uygulama, kurbanın telefonunun ana ekranında gizli kalmak üzere geliştirildiği için tespit edilmesi ve kaldırılması oldukça zor. Uygulama kez yerleştirildiğinde, telefon rehberini, mesajları, fotoğrafları, arama kayıtlarını ve konumu sessizce ve sürekli olarak kayıt altına alıyor.

Günümüzde mobil cihazların giderek artan popülaritesi, ne yazık ki güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Cihazlardaki güvenlik açıklarını kullanan kötü niyeli geliştiriciler, bu durumu kendi çıkarları için kullanıyorlar. Mobil cihazlarda karşılaşılan yeni bir güvenlik tehdidi, dünya genelinde on binlerce kullanıcıyı etkiliyor. İşte detaylar

O uygulama, mobil cihazınızı gizlice izliyor!

Aktarılan bilgilere göre İran'da geliştirilen bir mobil casus yazılım olan Spyhide, 2016'dan bu yana 60 binin üzerinde cihazı etkileyerek ciddi bir sorun haline geldi. Stalkerware ya da spouseware isimleriyle de bilinen Spyhide, genellikle kurbanın telefonuna, bir başka kişi tarafından gizlice yerleştiriliyor. Uygulama, kurbanın telefonunun ana ekranında gizli kalmak üzere geliştirildiği için tespit edilmesi ve kaldırılması oldukça zor. Uygulama kez yerleştirildiğinde, telefon rehberini, mesajları, fotoğrafları, arama kayıtlarını ve konumu sessizce ve sürekli olarak kayıt altına alıyor.

Söz konusu uygulamaların oluşturduğu güvenlik açığı, ne yazık ki bununla sınırlı kalmıyor. Kullanıcı verilerinin depolandığı sanal sunucular, üçüncü taraf kişilerce ele geçirilerek hassas verilerin daha geniş kitlelere sızdırılması sağlanıyor. Tespitlere göre veriler on binlerce mobil cihazın ayrıntılı kayıtlarını içeriyor. Bu kayıtlar, yıllar süren çağrı kayıtlarını, metin mesajlarını ve hassas konum geçmişini içeriyor. Ayrıca, her dosyanın ne zaman çekildiği ve yüklendiği, aramaların ne zaman kaydedildiği ve ne kadar sürdüğü hakkında bilgiler de bulunuyor.

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Android casus yazılım uygulamaları genellikle normal görünümlü bir mobil uygulama veya hizmet olarak gizlenir, bu yüzden bu uygulamaları bulmak zor olabilir. Bu uygulamalar ana ekranda gizli olsalar dahi cihaz ayarları üzerinden kolaylıkla tespit edilip devre dışı bırakılabilir.

Peki, sizler söz konusu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce benzer bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Görüşlerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.