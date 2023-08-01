İran'da Çevrim İçi Kitap Satış Platformuna Erişim Engeli

İran'da popüler çevrim içi kitap satış platformu 'Taaghche'nin çalışanlarının 'zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmeden' paylaşım yapmasının ardından platforma erişim engeli getirilmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Kültür ve İrşat Bakanlığı, platformun faaliyet iznini askıya aldığını duyurdu. Kararın ardından bazı yayınevleri de platformla ilişkisini kesti.

İran'da popüler çevrim içi kitap satış platformu "Taaghche"nin çalışanlarının "zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmeden" paylaşım yapmasının ardından platforma erişim engeli getirilmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

"Taaghche"nin kadın çalışanlarının başörtüsü kurallarına riayet etmeden çektirdikleri bir fotoğrafı internet üzerinden paylaşmasının ardından Kültür ve İrşat Bakanlığı, dün platformun faaliyet izninin askıya alındığını açıkladı.

Açıklamanın ardından ülkenin önde gelen bazı yayınevleri de platformla ilişkisini kesti.

Ülkede tartışmalara yol açan karardan sonra İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bir platformun çalışanlarının ihlalleriyle mücadelenin yolu platformu kapatmak değildir. Bunun yolu, kuralları ihlal edenlere karşı hareket etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ruhullah Dehkani Firuzabadi de platformun kapatılmasına ilişkin tartışmalara katıldı.

Firuzabadi, "Son zamanlarda bilgiye dayalı ekonomiye ve iş ortamına zarar vermeye çalışan bir akım var." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, platformların kapatılmasının istihdama, üretime ve kullanıcılara zarar vereceğini söyledi.

Platformdan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu fotoğrafın bir aydan daha uzun süre önce çekildiği ve kurumsal hesaptan değil kişisel bir hesaptan paylaşıldığı belirtildi.