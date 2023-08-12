Irak'ta Telegram'a erişim yasağı kaldırılıyor

Irak hükümeti tarafından kapatılan Telegram'ın yarından itibaren erişime açılacağı duyuruldu. İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, yasağın kaldırılmasının sebebi olarak şirketin güvenlik makamlarının taleplerine yanıt vermesi gösterildi.