iQOO Z8 Özellikleri ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji şirketi iQOO'nun yeni modeli iQOO Z8'in özellikleri ve muhtemel lansman tarihi ortaya çıktı. Eylül ayında tanıtılması beklenen iQOO Z8, Dimensity 8200 işlemci, 8 GB/12 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, 64 MP + 2 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 5000 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Çinli teknoloji şirketi iQOO yeni modeli iQOO Z8 için tüm hazırlıkları bitirmiş gibi duruyor. Çünkü söylentiler iQOO Z8'in özelliklerini ve muhtemel lansman tarihini ortaya koyuyor. İşte Dimensity 8200'den gücünü alacak olan iQOO Z8'in tüm detayları.

iQOO Z8 Eylül ayında karşımıza çıkabilir

Vivo'nun alt markası olarak varlığını sürdüren iQOO son günlerde iQOO Z8, iQOO Z8x ve iQOO Z7 Pro modelleri ile adından söz ettiriyor. Önümüzdeki günlerde bu üç modeli piyasaya sürecek olan şirket, muhtemelen 31 Ağustos'ta Z7 Pro modelini tanıtacak. iQOO Z8 için ise oklar Eylül ayını gösteriyor.

Digital Chat Station'ın paylaşımına göre Eylül ayında tanıtımı yapılacak olan iQOO Z8'in özellikleri şimdiden belli. İddialara göre Dimensity 8200 yonga setinden güç alacak olan cihaz, 8 GB ve 12 GB RAM bellekler ile gücüne güç katacak. Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile çalışacak olan Z8, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile bir cep telefonundan beklenen tüm ihtiyacı karşılayacak.

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64 Megapiksellik OIS'li ana kamerasıyla fotoğrafçılık ihtiyacınızı karşılayacak olan cihaz, bu kameranın yanında 2 Megapiksellik bir makro kamerayı barındıracak. Ön tarafta 16 Megapiksellik selfie kamerası bulunurken, kameranın yerleştiği ekranın 6,64 inç büyüklüğünde olacağı biliniyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran 2388 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlünde olacak.

Tüm bu sistemi 5000 mAh'lik bataryası ile çalıştıran iQOO Z8, bu bataryayı ise 120W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak. Son olarak siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenilen Z8'in fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

iQOO Z8 özellikleri!

Ekran: 6,64 inç, 120Hz yenileme hızı, 2388 x 1080 Full HD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ön kamera: 16 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3.0