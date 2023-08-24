iQOO Z8'in lansman tarihi erkene çekildi, özellikleri doğrulandı

iQOO Z8'in lansman tarihi Eylül'den Ağustos'a çekildi. Şirket, cihazın bazı özelliklerini onayladı. iQOO Z8, 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 120W hızlı şarj desteği ile gelecek. Tasarımı da görsellerle doğrulanan Z8, iki büyük arka kamera ve 120Hz ekran ile dikkat çekecek.

Geçtiğimiz günlerde hemen hemen tüm özellikleri sızdırılan iQOO Z8 için resmi açıklamalar geldi. Şirket yüksek özelliklere sahip yeni akıllı telefonu iQOO Z8 için tarihi erkene çekti. Sızdırılan bazı özellikleri de onayladı. İşte iQOO Z8'in netleşen lansman tarihi ve özellikleri.

Eylül'de yapılacak lansman Ağustos'a çekildi!

Bugün iQOO Z8 için açıklamalar yapan şirket, hem cihazın lansman tarihini hem de bazı özelliklerini açıkladı. Eylül ayında gerçekleşecek olan iQOO Z8 tanıtımı, 31 Ağustos tarihine alındı. Yaklaşık bir hafta sonra tanıtılacak olan iQOO Z8'in 12 GB RAM belleğe sahip olacağı da doğrulandı. iQOO bu açıklamaların yanı sıra şirket, iQOO Z8'in 512 GB dahili depolamaya ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da bildirdi.

Paylaşılan görsellere göre tasarımı da doğrulanan iQOO Z8'in arka tarafında iki büyük kamera ile geleceğini görüyoruz. Sızıntılara göre 50 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak yerlerini alan arka kamera grubu, kasanın üzerine parlak siyah bir panelle birlikte oturtulmuş. Ön tarafta ise 6,64 inç büyüklüğünde olması beklenilen 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan Z8, Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

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Yine paylaşılan görsellere göre gücünü MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden alacağı doğrulanan iQOO Z8, 12 GB RAM belleği ile birlikte performanstan ödün vermeyecek. 5000 mAh'lik bataryası ve Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 işletim sistemi ile çalışacak olan cihaz, 16 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak.

Yapılan açıklamalar aslında Z8 için merak edilen tüm özellikleri barındırıyor. Bu durum önceki sızıntıların da doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Tabi bu sızıntılar arasında aynı etkinlikte iQOO Z8x'in tanıtılacağı bilgisi de var. Bakalım iQOO Z8x ne gibi özelliklere sahip olacak? Şirket iki yeni modeli için ne kadar fiyat belirledi?