iQOO Z7 Pro Tanıtıldı: Fiyat ve Özellikler Açıklandı

iQOO, Z7 Pro modelinin fiyatını ve bazı özelliklerini lansman öncesinde açıkladı. MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 64 MP + 2 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 4600 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Z7 Pro, 302 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

iQOO birkaç gün sonra tanıtacağı Z7 Pro'nun fiyatını ve bazı özelliklerini lansman öncesinde açıkladı. Neredeyse tüm detayları ile karşımıza çıkan iQOO Z7 Pro, 31 Ağustos'ta gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak bilgi bırakmadı diyebiliriz.

Kendi segmentinde en hızlısı mı?

iQOO bugün resmi hesapları üzerinden Z7 Pro modeli için açıklamalar yaptı. Cihazın fiyatını ve bazı özelliklerini doğrulayan şirket, 31 Ağustos'ta gerçekleşecek olan lansmana yeni bilgiler bırakmadı. Açıklamalara göre MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga seti ile güçlenecek olan Z7 Pro, bu işlemciyi 8 GB RAM bellek birlikte çalıştıracak. 256 GB dahili depolama sunacak olan cihaz, 4600 mAh'lik bataryası için 66W hızlı şarj desteği sunacak.

Arka tarafında OIS'li 64 Megapiksellik ana kamerasını konumlandıran Z7 Pro, bu kameranın hemen altında 2 Megapiksellik derinlik sensörüne yer veriyor. Selfie çekimleri için 16 Megapiksellik bir sensörü ekranı üzerinde barındıran Z7 Pro, 20: 9 en boy oranına sahip 6,78 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 1300 nite kadar parlaklık sunan bu AMOLED ekran 120Hz yenileme hızına, Full HD görüntü kalitesine ve HDR10+ desteğine sahip.

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Gelelim merak edilen fiyata. iQOO resmi hesaplarından fiyat için de açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'tan itibaren 302 Dolar fiyat etiketi ile satılacak olan Z7 Pro 5G, yine aynı açıklamalara göre segmentinin en hızlı akıllı telefonu olacak.

Sizce Z7 Pro söylenildiği gibi performansıyla beklentileri karşılayacak mı? iQOO Z7 Pro'nun fiyatı diğer modeller arasında tercih edilmesini sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

iQOO Z7 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç, Full HD, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 20: 9, HDR10+

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM: 8 GB

Ön kamera: 16 Megapiksel

Arka kamera: 64 Megapiksel + 2 Megapiksel

Depolama: 256 GB

Batarya: 4600 mAh, 66W hızlı şarj desteği

Fiyat: 302 Dolar