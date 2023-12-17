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iQOO, Neo9, Watch ve TWS 1e'yi tanıtacak

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Vivo'nun alt markası iQOO, Aralık sonunda Neo9 serisini tanıtacak. Ayrıca akıllı saat ve kulaklık da lansmanda yer alacak.

Vivo'nun alt markası iQOO, yıl bitmeden önemli bir etkinlik yapacak gibi görünüyor. Orta sınıfa hitap etmesi beklenen Neo9 serisinin Aralık sonunda tanıtılacağı söyleniyor. Ancak bu cihaza ek olarak, TWS 1e ve Watch 1 isimli akıllı saat ve kulaklığın da tanıtılması bekleniyor.

iQOO 27 Aralık'ta Neo9, Watch ve TWS 1e tanıtacak

Çin'den gelen son bilgilere göre iQOO, 27 Aralık'ta yılın son lansmanını yapacak. Sızıntılar, iQOO Neo9 ve Neo9 Pro olmak üzere en az iki yeni model tanıtılacağını ortaya koydu. Yeni telefonlara ek olarak, Watch 1 adlı ilk akıllı saatini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan görüntüler iQOO Watch'un, Vivo Watch 3'ün yeniden markalanmış versiyonu olacağını gösterdi. Akıllı saatte 1.43 inç boyutunda ve 466 x 466 piksel çözünürlüğünde 3D kavisli ekran bulunuyor. 100'den fazla egzersiz modunu destekleyen Watch 3, özelleştirilmiş egzersiz planları yapmayı da mümkün kılıyor

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Lansmanda ayrıca iQOO TWS 1e adı verilen kablosuz kulaklık da tanıtılacak. Sızdırılan resimler, TWS 1e'nin Vivo TWS 3e'nin yeniden markalanmış hali olabileceğini ortaya koydu. Ancak iQOO'ya özgü çift tonlu turuncu ve siyah tasarımla sunulması bekleniyor.

iQOO TWS 1e'nin temel özellikleri arasında aktif gürültü engelleme, 3D panoramik ses çalma ve şarj başına 11 saate kadar pil ömrü yer alıyor. iQOO Watch ve TWS 1e, markanın akıllı saat ve kablosuz kulaklık kategorilerindeki ilk ürünleri olacak.

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iQOO Neo9 serisi, akıllı saat ve kulaklıklarla ilgili daha fazla detayın 27 Aralık'ta Çin'de yapılacak resmi lansmanda tanıtılması bekleniyor. Global pazara ise 2024'ün ortalarında geleceği düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Vivo Haberler

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