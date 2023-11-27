iQOO Neo 9 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncusu iQOO'nun Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Tasarım sızıntılarına göre cihazlar ince çerçeveli delikli ekran ve oval kamera modülüne sahip olacak. Serinin özellikleri ve fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından iQOO'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Şimdiye dek ortaya çıkan raporlar cihazların amiral gemisi özelliklerine ev sahipliği yapacağı ve uygun fiyatlı olacağı yönünde. Peki akıllı telefonlar nasıl görünecek?

iQOO Neo 9 tasarımı ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, iQOO Neo 9'un tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon ince çerçevelere ev sahipliği yapan delikli bir ekranla gelecek. Arka tarafta ise bizleri iki adet oval modülün yer aldığı bir kamera kurulumu karşılayacak. Şimdilik cihazın kamera özellikleri belli değil.

Serinin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Bunlara ek olarak standart modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Pro modelde ise geçtiğimiz günlerde tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 mevcut olacak. 4 nm mimari ile üretilen işlemci; 1x 3.25 GHz Cortex X4, 3x 2.85 GHz Cortex X4 ve 4× 2.0 GHz Cortex A720 hızlarında çalışabilen sekiz çekirdeğe ek olarak Arm Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonlarda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunulacak. Son olarak cihazların aralık ayında Çin'de vitrine çıkması bekleniyor. Globale ne zaman gelecekleri ise şimdilik belirsiz.

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