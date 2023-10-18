iQOO Neo 9 Serisi Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Serinin ne zaman tanıtılacağına dair yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı ve bu nedenle nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda bir hayli soru işareti var. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir bilgi serinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

iQOO Neo 9 serisi ne zaman tanıtılacak?

iQOO Neo 9 serisi V2338A ve V2339A model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonların teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermezken, ne zaman tanıtılacaklarına dair önemli detayları gözler önüne seriyor.

Akıllı telefonların uzun bir süredir iddialarla ve raporlarla gündemden düşmeyen iQOO 12'den daha sonra vitrine çıkması bekleniyor. Bu da 2024 yılının ilk çeyreğine işaret ediyor. Bilindiği üzere iQOO Neo 8 ailesi bu yılın mayıs ayında piyasaya sürüldü. Bu da söz konusu cihazların selefleriyle benzer bir tanıtım takvimini benimseyeceği anlamına geliyor.

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iQOO Neo 9 serisinin Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Ayrıca standart modelin Snapdragon 8 Gen 2, Pro'nun ise Dimensity 9300'dan güç alacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra cihazlarda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunulacak. Son olarak cihazların globale ne zaman geleceğiyle şimdilik belirsiz.

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