iQOO Neo 9 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Serinin teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı ve bu nedenle nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda bir hayli soru işareti var. Ancak bu durum an itibariyle değişti ve kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir bilgi serinin nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağını gözler önüne seriyor.

iQOO Neo 9 serisi neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan iQOO Neo 9 ailesinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre serinin Pro modeli 1,49 inç sensör boyutuna sahip Sony IMX920 50 Megapiksel birincil kamerayla gelecek.

Serinin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Bunlara ek olarak standart modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Pro modelde ise geçtiğimiz günlerde tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 mevcut olacak. 4 nm mimari ile üretilen işlemci; 1x 3.25 GHz Cortex X4, 3x 2.85 GHz Cortex X4 ve 4× 2.0 GHz Cortex A720 hızlarında çalışabilen sekiz çekirdeğe ek olarak Arm Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonlarda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunulacak. Son olarak cihazların aralık ayında Çin'de vitrine çıkması bekleniyor. Globale ne zaman gelecekleri ise şimdilik belirsiz.

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