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iQOO Neo 9 Pro Özellikleri Sızdırıldı

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iQOO'nun Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Neo 9 Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.78 inç OLED ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci ve OIS destekli 50 MP kamera bulunacak.

iQOO'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Neo 9 serisiyle ilgili geri sayım başladı. Şu an için lansman konusunda herhangi bir kesin bilgi bulunmazken, şirkete yakın kaynaklar bu ay içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip iQOO Neo 9 Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.

iQOO Neo 9 Pro özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan iQOO Neo 9 Pro'nun temel özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 6.78 inç 1.5k çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel yer alacak. 160 Hz PWM karartmaya sahip ekranın altına bir de parmak izi okuyucu yerleştirildiğini belirtelim.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9300 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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iQOO Neo 9 Pro'da OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX920 ana ve 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı bir lens karşımıza çıkacak. Öte yandan ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonla ilgili şimdiye dek sızdırılan teknik özellikler şöyle;

ÖzellikDetayEkran6,78 inç düz OLED, 2800 x 1260 piksel, 1,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2160Hz PWM karartma, Ekran içi parmak izi sensörüİşlemciDimensity 9300RAM16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama512 GB'a kadar UFS 4.0 İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Hızlı Şarj120WGrafik İşlemciiQOO Q1 çipiArka Kameralar– 50 MP, OIS, Sony IMX920 birincil kamera– 50 MP, Samsung JN1 ultra geniş lensÖn Kamera16 MP (Belirtilen özelliklerle ilgili tam ayrıntılar ihbarcı tarafından açıklanmamıştır)TasarımPlastik çerçeve, cam ve deri sırt seçenekleriDiğer– Oyun sırasında gelişmiş deneyim için iQOO Q1 çipi– Pil boyutu hakkında spesifik bilgi bulunmamaktadır

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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