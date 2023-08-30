iQOO, iQOO Z8x modelini tanıtacak

Vivo'dan ayrılan iQOO, yükselen grafiğini devam ettirmek adına iQOO Z8 serisini tanıtmak için hazırlıklarını tamamladı. Şirket, amiral gemisi modelinin yanında orta segment olan iQOO Z8x modelini de tanıtacak. iQOO Z8x, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile geliyor.

Vivo'dan ayrılarak markalaşma yoluna giden iQOO, yükselen grafiğini devam ettirmek adına iQOO Z8 serisini tanıtmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şirket, amiral gemisi modelinin yanında orta segment olan iQOO Z8x modelini de tanıtacak.

iQOO Z8x, Snapdragon 6 Gen 1 ve 6.000 mAh batarya ile geliyor

iQOO Z serisi, şirketin oldukça beğeni toplayan cihazlarını bünyesinde barındırıyor. iQOO, yakın zamanda düzenleyeceği etkinlikte iQOO Z8 modelinin yanı sıra alternatif versiyonu olan iQOO Z8x modelini kullanıcılarının beğenisine sunacak. Şirketten yapılan açıklamayla modele ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu.

Yapılan paylaşıma göre iQOO Z8x, güçlü pil isteyenler için birebir. iQOO, cihazın oldukça uzun kullanım süresi sunan 6.000 mAh batarya ile geleceğini açıkladı. Batarya 80W hızlı şarj ile beslenecek. Ayrıca yapılan paylaşımda işlemci koltuğunda Snapdragon 6 Gen 1'in olacağı belirtildi.

iQOO Z8'in sızdırılan özellikleri doğrulandı! İşte resmi açıklamalar

Uygun fiyat etiketiyle sahne alması beklenen iQOO Z8x, 12GB LPDDR4X RAM ile 256GB UFS 2.2 depolama ile geliyor. Ayrıca depolama 1TB'a kadar genişleyebiliyor. Kutudan Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile gelecek modelin ön panelinde Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran yer alacak.

Öte yandan uygun iQOO Z8x'in selefi sadece Çin'de piyasaya çıkmıştı. Şirket, bu sefer küresel pazara açılmak istese de henüz net bir durum yok. Fiyatın 170 euro seviyelerinde olması bekleniyor. Öte yandan model, serinin güçlü oyuncusu olan iQOO Z8 ile bazı konularda benzerlik gösterecek. Dilerseniz iQOO Z8 özelliklerine bir bakalım;

iQOO Z8 özellikleri!

Ekran: 6,64 inç, 120Hz yenileme hızı, 2388 x 1080 Full HD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ön kamera: 16 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3.0