iQOO 13 ve 13 Pro Modelleri İçin İlginç Gelişme

vivo'nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren iQOO, her sene bir amiral gemisi serisi piyasaya sürüyor. Geçen yıl iQOO 12 serisi ile karşımıza çıkan firma, bu yıl da iQOO 13 ve 13 Pro'yu çıkaracak. Son olarak bu yeni telefonlar ile ilgili bir gelişme yaşandı. Buna göre bir ilke imza atabilirler.

iQOO 13 ve 13 Pro modellerinin işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 mü olacak?

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iQOO 13 ve iQOO 13 Pro modellerinin sırasıyla 1.5K ve 2K çözünürlüklü paneller geleceği ortaya çıktı. Bu bağlamda telefonların ekran bakımından yüksek deneyim sunması bekleniyor.

Bununla birlikte önemli bir bilgi daha var. Buna göre iQOO 13 ve iQOO 13 Pro işlemcisinin Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 8 Gen 4 olacağı iddia ediliyor. Henüz piyasaya sürülmeyen bu işlemci, ekim ayında karşımıza çıkacak. Bu yonga seti, ilk olarak iQOO 13 serisinde yer alabilir. Bu da yeni modellerin bir ilke imza atacağı anlamına geliyor.

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Beklenen iQOO 13 ve iQOO 13 Pro özellikleri;

ÖzellikiQOO 13iQOO 13 Pro Ekran: 1.5K düz ekran2K kavisli ekranİşlemci: Snapdragon 8 Gen 4Snapdragon 8 Gen 4

İşlemcisi ile amiral gemisi segmentinde rekabete ivme katacak iQOO 13 serisinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler, yılın son aylarını işaret ediyor. Yani şu anlık bir tarih duyurusu bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni akıllı telefonlardan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.