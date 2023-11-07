Uzun zamandır beklenen iQOO 12 ve 12 Pro serisi sonunda tanıtıldı. Serinin özellikleri ve fiyatı da açıklandı. Detaylar haberimizde.

iQOO 12 ve 12 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Uzun zamandır ortaya çıkan iddialarla gündemde yer alan iQOO 12 serisi için beklenen oldu. Dikkatleri çeken seri sonunda tanıtıldı. Bununla birlikte iQOO 12 ve 12 Pro serisinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte iQOO 12 ve 12 Pro özellikleri ve fiyatı!

iQOO 12 ve 12 Pro özellikleri ve fiyatı!

vivo'nun alt markası olarak 2019 faaliyetlere başlayan ancak günümüzde bağımsız çalışmalar gerçekleştiren iQOO, bugün yeni serisiyle gündeme geldi. Bir süredir iddialarla karşımıza çıkan iQOO 12 ve 12 Pro serisi bugün sonunda tanıtıldı.

iQOO 12 serisinin teknik özelliklerine bakıldığında model, 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED ekrana sahip. Bunun yanı sıra ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelecek.

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Öte yandan standart model; LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 120W kablolu şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pil ile karşımıza çıkacak.

Cihazda OIS destekli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil sensör, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip 64 Megapiksel OV64B telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

iQOO 12 Pro modeli ise kavisli bir kenara sahip olacak. Ayrıca ekran kısmında 6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın paneli; 144 Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü sunuyor.

iQOOO 12 Pro, standart modelinde de olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılıyor. Ayrıca 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olan 5.100 mAh batarya ile geliyor.

12 Pro modelinin arka kamera kurulumunda ise OIS özellikli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil kamera yer alıyor. Öte yandan iki modelde de 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar dahili depolama sunuluyor.

iQOO 12 modelinin fiyatı ise 550 dolardan başlıyor. 12 Pro modeli ise sadece 16 GB RAM seçeneğiyle 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama yapılandırmaları sunuyor. Bunlar da sırasıyla 685 dolar, 755 dolar ve 825 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Peki, siz iQOO 12 ve 12 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!