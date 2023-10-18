iQOO 12 ve 12 Pro Modelleri Hakkında Yeni Sızıntılar

iQOO'nun yeni amiral gemisi modelleri iQOO 12 ve 12 Pro için yeni sızıntılar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ile karşımıza çıkan iki model, şimdi lansman tarihleri, renk seçenekleri, özellikleri ve tasarımlarıyla karşımızda. Gelin iQOO 12 modellerine yakından bakalım.

iQOO'nun yeni modelleri Kasım ayının başında geliyor!

Bugün gelen sızıntılara göre Kasım ayının ilk haftasında tanıtılacak olan iQOO 12 modelleri, şirketin bilinen tasarımı ile karşımıza çıkacak. Arka tarafında siyah kamera grubuna yer veren iQOO 12 modelleri, gerçekten şık bir görüntü sunuyor. Sızıntılara göre siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile gelecek olan 12 ve 12 Pro modelleri, kırmızı ve siyah renk için deri arka kapak sunuyor. Beyaz versiyonda ise cam arka kapak sunuluyor.

6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen iQOO 12, bu ekranda 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın altında parmak izi sensörüne yer veren cihaz, kasanın arkasında üçlü kamera kurulumunu taşıyor. 50 Megapiksellik bir ana kameranın eşlik ettiği arka kamera grubunda 50 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksellik telefoto kamera da yer alıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan cihaz, 120W hızlı şarj desteği ve IP64 sertifikası ile geliyor.

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Diğer modelden farklı olarak 2K çözünürlüklü bir ekranla gelen iQOO 12 Pro, yine 144 Hz yenileme hızı ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Ana ve ultra geniş açılı kamera tarafında da alt modeli takip eden 12 Pro, telefoto kamera tarafında alt modelden ayrılıyor. Ancak henüz o kameranın detayları bilinmiyor. 5200 mAh'lik bir pilden güç alan 12 Pro, 120W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikasına da sahip.

İki modelde de Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanan şirket, 24 GB LPDDR5X RAM, 1TB depolama ve 16 Megapiksel ön kamera gibi özellikleri de her iki cihaz da ekliyor. Tüm bunlara ek olarak iki model de Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çalışıyor.