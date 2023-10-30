iQOO 12 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

iQOO 12 serisinin teknik özellikleri Weibo'da paylaşıldı. Standart model 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED bir ekrana sahip olacak. iQOO 12 Pro ise kavisli kenarlara sahip 6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED ekrana sahip olacak. Her iki model de Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılacak. Cihazların piyasaya sürülme tarihi 7 Kasım olarak belirlendi.

Bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden iQOO 12 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili şimdiye dek çok sayıda rapor ortaya çıkarken, nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacakları da bu sayede biliniyor. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir rapor serinin teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

iQOO 12 serisinin özellikleri

iQOO 12 serisinin teknik özellikleri Weibo'da paylaşıldı. Buna göre standart model; 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED bir ekrana sahip olacak. Aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak. Cihaz, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Bunun dışında 120W kablolu şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenmesi bekleniyor.

Akıllı telefonda OIS destekli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil sensör, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip 64 Megapiksel OV64B telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

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iQOO 12 Pro, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın paneli; 144 Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü sunacak. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılacak. Dahası, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.100 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

iQOO 12 Pro modelinin arka kamera kurulumunda OIS özellikli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil kamera mevcut olacak. Bunun yanı sıra 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma sunan 64 Megapiksel OV64B periskop telefoto lens yer alacak. Son olarak iki modelde de 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar dahili depolama sunulacak.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iQOO 12 serisi 7 Kasım'da piyasaya sürülecek. Cihazların global tanıtım tarihleri ise şimdilik belli değil.