iQOO 12 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun yan kuruluşu iQOO, yeni telefonları iQOO 12 serisiyle yakında kullanıcıların karşısına çıkacak. Sızıntılara göre telefon, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED panel, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 200W hızlı şarj desteği, 16 GB RAM ve 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleri gibi özelliklere sahip olacak.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO çok yakında yeni telefonlarıyla kullanıcı karşısına çıkacak. iQOO 12 serisiyle ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Son paylaşılan bir rapor ise serinin standart modelinin teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

iQOO 12 teknik özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan iQOO 12 modelinin teknik özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonda 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED panel yer alacak.

Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

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Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 metal bir yapıya sahip olacak ve 200W hızlı şarjı destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve UFS 4.0 teknolojisini kullanan 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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