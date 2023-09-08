iQOO 12 Serisi Teknik Özellikleri Belli Oldu

iQOO 12 serisi, 2K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve OmniVision OV64B periskop sensörü gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Ayrıca, 200W hızlı şarj, ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi gibi özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon sektöründeki rekabet sürüyor. Şirketler, rekabette bir adım öne geçebilmek için yoğun mesai harcarken, şüphesiz bu durum en çok ürün çeşitliliğinin artması nedeni ile kullanıcıların işine yarıyor. 2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO da bu şirketlerden biri. Şirket çok yakında iQOO 12 kullanıcıların beğenisine sunacak ve kısa bir süre önce modellerin teknik özellikleri belli oldu.

iQOO 12 kullanıcılara neler sunacak?

Digital Chat Station, yaklaşan iQOO 12 serisinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonlarda 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED panel kullanılacak. Öte yandan serinin Pro modelinde OmniVision OV64B periskop sensörü yer alacak.

iQOO 12 serisinin metal bir yapıya sahip olduğu ve 200W hızlı şarjı desteklediğini belirtelim. Ek olarak her iki modelin de ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişiyle donatılması bekleniyor. Pro'da 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama opsiyonları mevcut olacak. Şu an için standart modelin depolama ve bellek seçenekleri paylaşılmadı.

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Akıllı telefonlara güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, yonga setinin lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni işlemci, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Ekim ayında tanıtılması beklenen iQOO 12 serisi kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştıracak.

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