iQOO 12 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden iQOO 12 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili şimdiye dek çok sayıda sızıntı ortaya çıkarken, özelliklerinin nasıl olacağı da bu sayede biliniyor. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir bilgi serinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

iQOO 12 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iQOO 12 serisi 7 Kasım'da piyasaya sürülecek. Cihazların global tanıtım tarihleri ise şimdilik belli değil.

iQOO 12 Pro, Samsung tarafından üretilen en yeni E7 AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu panelin kavisli kenarlara sahip olması, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

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Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 Pro metal bir yapıya sahip olacak ve IP68 sertifikasını destekleyecek. Öte yandan 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Son olarak 120W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.400 mAh bataryadan besleneceğini belirtelim. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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