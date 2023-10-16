iQOO 12 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO 12 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda sızıntı ortaya çıkarken, teknik özelliklerinin nasıl olacağı da bu sayede biliniyor. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir bilgi serinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO 12 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda sızıntı ortaya çıkarken, teknik özelliklerinin nasıl olacağı da bu sayede biliniyor. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir bilgi serinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

iQOO 12 serisi ne zaman tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan iQOO 12 serisinin ne zaman tanıtılacağını söyledi. Kaynağa göre telefonlar kasımın başlarında Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Global lansmanın ne zaman yapılacağı ise şimdilik belli değil.

iQOO 12 Pro, Samsung tarafından üretilen en yeni E7 AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu panelin kavisli kenarlara sahip olması, 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

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Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 Pro metal bir yapıya sahip olacak ve IP68 sertifikasını destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak. Son olarak 120W'a kadar hızlı şarjı ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.400 mAh bataryadan besleneceğini belirtelim.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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