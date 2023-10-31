iQOO 12 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

iQOO 12 serisi telefonların özellikleri ve şarj desteği hakkında yeni bir rapor paylaşıldı. Standart modelin 120W hızlı şarjı destekleyeceği, Pro modelinin ise 50W kablosuz şarj özelliği bulunacağı belirtildi. Ayrıca telefonların diğer teknik özellikleri de açıklandı.

Bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden iQOO 12 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili şimdiye dek çok sayıda rapor ortaya çıkarken, nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacakları da büyük oranda biliniyor. Kısa süre önce paylaşılan yeni bir rapor ise cihazlarla ilgili ortaya atılan bazı söylentilerin yanlış olduğunu gözler önüne seriyor.

iQOO 12 serisi 200W hızlı şarjı desteklemeyecek

iQOO 12 serisi kısa bir süre önce V2307A ve V2239A model numaralarıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre telefonlar 120W hızlı şarjı destekleyecek. Raporlar, iQOO 12 Pro'nun 50W kablosuz şarjı destekleyeceğini, iQOO 12'nin ise bu desteğe sahip olmayacağını ortaya koyuyor. Öte yandan standart modelin 5.000 mAh, Pro'nun ise 5.100 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Buradaki en önemli detay ise önceki Pro modellerinde 200W hızlı şarja yer verilmesine rağmen iQOO 12 Pro'da 120W şarjın yer alması. Çinli üreticiden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi, muhtemelen bu detayı etkinlik sırasında öğreneceğiz.

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iQOO 12 serisinin teknik özellikleri Weibo'da paylaşıldı. Buna göre standart model; 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED bir ekrana sahip olacak. Aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak. Cihaz, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak.

Akıllı telefonda OIS destekli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil sensör, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip 64 Megapiksel OV64B telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

iQOO 12 Pro, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın paneli; 144 Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü sunacak. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılacak.

iQOO 12 Pro modelinin arka kamera kurulumunda OIS özellikli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil kamera mevcut olacak. Bunun yanı sıra 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma sunan 64 Megapiksel OV64B periskop telefoto lens yer alacak. Son olarak iki modelde de 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar dahili depolama sunulacak.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iQOO 12 serisi 7 Kasım'da piyasaya sürülecek. Cihazların global tanıtım tarihleri ise şimdilik belli değil.