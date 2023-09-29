iQOO 12 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun yan kuruluşu iQOO'nun yeni telefon serisi iQOO 12 hakkında detaylar ortaya çıktı. Serinin özellikleri arasında 2K Samsung E7 AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 200W hızlı şarj gibi özellikler bulunuyor.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO çok yakında yeni telefonlarıyla kullanıcı karşısına çıkacak. iQOO 12 şeklinde isimlendirilen yeni seriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki cihazlar neler sunacak?

iQOO 12 serisi kullanıcılara neler sunacak?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yaklaşan iQOO 12 serisi e-spor kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış göz koruma özelliklerini bünyesinde barındıran 2K Samsung E7 AMOLED ekranla gelmesi muhtemel. Ayrıca telefonların 144 Hz yenileme hızını ve ekran altı parmak izi sensörünü desteklemesi de bekleniyor.

Modellerde kullanılacak yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Ciddi bir performans artışı alması beklenen işlemcide 3.7 GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeği mevcut olacak. Donanımın çekirdek mimarisinde de önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

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Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 ailesi metal bir yapıya sahip olacak ve 200W hızlı şarjı destekleyecek. Öte yandan 24 GB'a kadar RAM ve UFS 4.0 teknolojisini kullanan 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle satılacaklar. Ek olarak cihazlarda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacaklar.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12 serisinin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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