iQOO 12 Serisi Global Pazarda Satışa Sunuldu

Geçen ay vitrine çıkan iQOO 12 serisi amiral gemisi teknik özellikleri ve rekabetçi fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çinli marka zaman kaybetmeden seriyi globaldeki kullanıcılarla buluşturmak için harekete geçerken, kısa süre önce bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. iQOO 12 küresel pazarlara geldi. Peki akıllı telefonun fiyatı ne kadar? İşte iQOO 12 global fiyatı!

iQOO 12 global fiyatı belli oldu

iQOO 12, globale 16 GB RAM + 512 GB dahili depolamalı versiyonlarıyla geliyor. Bu sürümün fiyatıysa 790 dolar olarak açıklandı. Şu an için diğer bellek ve depolama varyantlarıyla ilgili herhangi bir açıklama mevcut değil.

Akıllı telefon küreselde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Öte yandan önceki sızıntılarla doğru orantılı olarak serinin Pro modelinin Çin pazarıyla sınırlı olacağını söyleyebiliriz.

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ÖzellikleriQOO 12iQOO 12 Pro Ekran6,78 inç OLED, 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık, 2160 Hz PWM karartma, Ekran içi parmak izi tarayıcısı6,78 inç 2K Samsung E7 AMOLED, 144 Hz yenileme hızı, 2700 nit tepe parlaklık, 1440 Hz PWM karartma, Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüİşlemciSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3RAMLPDDR5xLPDDR5xDepolamaUFS 4.0UFS 4.0Pil Kapasitesi5.000 mAh, 120W kablolu şarj5.100 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz şarjKamera Sistemi50 MP OmniVision OV50H (OIS) 50 MP Samsung JN1 ultra geniş 64 MP OV64B telefoto (3x optik, 100x dijital)50 MP OmniVision OV50H (OIS) Diğer lens özellikleri aynı RAM ve Depolama Seçenekleri16 GB RAM, 1 TB depolama16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

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