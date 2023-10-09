iQOO 12'nin kamera özellikleri belli oldu

2019 yılında Vivo'nun alt markası rolünde faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO, akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitle oluşturmuş durumda. Fiyatına göre güçlü donanıma sahip cihazlarıyla dikkat çeken şirket, yeni modeli için sıkı hazırlanıyor. Son olarak iQOO 12 kamera özellikleri belli oldu.

iQOO 12, 64 Megapiksel telefoto kameraya sahip olacak

Bugüne dek birçok sızıntıya maruz kalan cihaz hakkında iddialar güçleniyor. Şirkete yakın kaynaklar iQOO 12 kamera özelliklerini paylaştı. Buna göre cihazın özçekim kamerası oldukça yetenekli olacak. Ön tarafta 3x telefoto lensli OIS destekli bir OmniVision 64B sensör yer alacak.

iQOO 12'nin arka paneline baktığımızda ise ana kamera görevinde 50 Megapiksel çözünürlüklü ve OIS özellikli OmniVision OV50H sensörünün yer alacağını görüyoruz. Ana kameraya ultra geniş açılı 50 Megapiksel Samsung ISOCELL JN1 sensörü ve 64 Megapiksel telefoto lensi eşlik edecek.

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Daha önceki sızıntılara bakarsak iQOO cihazının ön panelinde 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED ekran yer alacak. İşlemci koltuğunda ise Android dünyasının en güçlü isimlerinden Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün bulunması bekleniyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması beklenen iQOO 12, metal bir yapıya sahip olacak ve 200W hızlı şarjı destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve UFS 4.0 teknolojisini kullanan 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak.