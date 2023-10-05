iQOO 12'nin ekranıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

iQOO 12'nin 2K ekranla gelmeyeceği, bunun yerine 1.5K çözünürlüklü bir panel kullanacağı ortaya çıktı. Ayrıca telefonun diğer özellikleri de açıklandı.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO çok yakında yeni telefonlarıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Şirketin en yeni akıllı telefonları iQOO 12 serisi olacak ve bugüne dek ortaya atılan iddialar sayesinde nasıl bir performans sunacaklarına dair az da olsa bir bilgimiz var. Son gelen bir rapor ise standart modelle ilgili ortaya atılan bir iddianın gerçek olmadığını gözler önüne seriyor.

iQOO 12, 2K değil de 1.5K ekranla gelecek

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, geçtiğimiz günlerde iQOO 12'nin 2K ekranla geleceğini gözler önüne serdi. Ancak bugün Lee Ang-aung tarafından paylaşılan bir rapor bu iddiayı çürüttü ve akıllı telefonun 1.5K çözünürlüklü bir panelle geleceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere geçen yıl tanıtılan iQOO 11 serisinde de 2K panel kullanıldı ve bu yüzden özelliğin yaklaşan telefonlarda da yer alması bekleniyordu.

iQOO 12'nin ekranında bir düşüş yaşayacak olmasının nedeni ekran netliği ve güç verimliliği unsurlarının daha iyi optimize olması şeklinde ifade edildi. Bunun dışında akıllı telefonda 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 AMOLED bir panelin yer alacağını belirtelim.

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Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 metal bir yapıya sahip olacak ve 200W hızlı şarjı destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve UFS 4.0 teknolojisini kullanan 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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