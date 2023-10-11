iQOO 12 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Detaylar

Vivo'nun yan kuruluşu iQOO'nun yeni akıllı telefonu iQOO 12'nin tanıtım tarihi ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İddialara göre cihaz, kasım ayının sonlarında veya aralık ayının başında tanıtılacak ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak. Ayrıca 144 Hz yenileme hızına sahip Samsung E7 1.5K AMOLED bir panel, hızlı şarj özelliği, yüksek depolama seçenekleri ve gelişmiş kamera özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

2019'da Vivo'nun yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan, ancak günümüz itibariyle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren iQOO çok yakında iQOO 12 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Şirketin en yeni akıllı telefonunun bugüne dek ortaya atılan iddialar sayesinde nasıl bir performans sunacağına dair az da olsa bir bilgimiz var. Son gelen bir rapor ise cihazın ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

iQOO 12 ne zaman tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, yaklaşan iQOO 12 modelinin kasım ayının sonlarında, en geç aralık ayının başında vitrine çıkacağını söyledi. Kesin tanıtım tarihinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirten kaynak, cihazın sektörde Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak ilk modellerden birisi olacağını ifade etti.

iQOO 12'de 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E7 1.5K AMOLED bir panel yer alacak. Burada modelin 2K ekran çözünürlüğüne sahip olacağına yönelik raporlar da var. Ancak şu an için 1.5K daha ağır basıyor.

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Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan yonga seti 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda işlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.

iQOO 12 metal bir yapıya sahip olacak ve 200W hızlı şarjı destekleyecek. Öte yandan 16 GB'a kadar RAM ve UFS 4.0 teknolojisini kullanan 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle satılacak. Ek olarak cihazda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C 3.x girişi mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel OV50H sensörlü bir ana kameraya sahip olacak.

Aralık ayında tanıtılması beklenen iQOO 12'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Origin OS 4.0 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

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