7 Kasım yani yarın kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iQOO 12 serisi için geri sayım resmen başladı. Amiral gemisi teknik özellikleriyle ve tasarımıyla sektördeki rekabeti bir üst seviyeye taşıması beklenen akıllı telefonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. iQOO 12 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

iQOO 12 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı

iQOO 12, I2220 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 188 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 383 puan aldı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri doğrulanmış oldu.

iQOO 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Pazarın altını üstüne getirecek: Amiral gemisi Vivo X100 performans testinde!

Geekbench listesine baktığımızda modelin 12 GB RAM'le geleceğini söyleyebiliriz. Tabii geçmiş sızıntılara bakarak farklı bellek opsiyonlarını olacağını da belirtelim. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 arayüzünü çalıştıracak.

Yukarıdakilerin haricinde akıllı telefonun 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefonda OIS destekli 50 Megapiksel OmniVision OV50H birincil sensör, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip 64 Megapiksel OV64B telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.