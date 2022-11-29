iQOO 11 için geri sayım: Cihazın özellikleri resmiyet kazandı!

Ürettiği orta ve üst seviye telefonlarla sektördeki yerini yükselten Vivo çıkışlı şirket, iQOO 11 için hazırlanıyor.

Vivo'nun alt markası olarak çalışmalarına başladığı günden beri markalaşma yolunda olan iQOO, yeni telefonlarını tanıtarak akıllı telefon dünyasında önemli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket, önümüzdeki günlerde akıllı telefon vitrinine iQOO 11 serisini de eklemeye hazırlanıyor.

iQOO 11, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak

2 Aralık'ta pazardaki yerini alacak iQOO 11 ile ilgili resmi paylaşımlar gelmeye başladı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre seri, Qualcomm'un en iyi işlemcisiyle donatılacak. Beklenen iQOO modeli, Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılan ilk telefonlardan birisi olacak.

Öte yandan daha önce önemli kaynaklardan elde edilen bilgilere bakılırsa iQOO 11, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile geliyor. Cihazın ön kısmında QHD+ çözünürlüğe sahip 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip Samsung yapımı bir E6 AMOLED olacak.

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iQOO modelinin işletim sistemi Android 13 olacak. Ek olarak 5.000 mAh batarya, 120 W hızlı şarj ile beslenecek. Cihazda düşük ışıkta daha net 4K videolar ve Gece Modu fotoğraflarının daha hızlı işlenmesi için vivo V2 ISP yer aldığı belirtiliyor.

iQOO cihazının arka kısmında üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 megapiksellik ana kameraya 13 megapiksel ultra geniş ve 8 megapiksel makro sensör eşlik edecek. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde, ortalanmış bir özçekim kamerası bulunuyor. Bunlara ek olarak cihazla birlikte aynı firmanın Neo 7 SE isimli başka bir telefonu da 2 Aralık tarihinde duyurulacak.