En hızlı Android akıllı telefonlar arasında yer alan amiral gemisi iQOO 10 Pro modelinin inceleme videosu ile karşınızdayız.

En hızlı Android akıllı telefonlar arasında yer alan amiral gemisi iQOO 10 Pro modelinin inceleme videosu ile karşınızdayız.

iQOO 10 Pro inceleme

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4 nm fabrikasyon sürecine sahip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alan vivo iQOO 10 Pro, 6,78 inç LTPO3 AMOLED 1440×3200 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1500 nit parlaklık değerine sahip.

Üçlü kamera modülüne sahip olan modelin ana kamerası OIS gimbal destekli 50 Megapiksel f/1.9 geniş açı değerine sahip. Diğer kameralar ise 14.6 Megapiksel f/2.2 telefoto ve 50 Megapiksel f/2.3 ultra geniş açı kameraları bulunuyor. 8K çözünürlükte 30 fps, 4K çözünürlükte 60 fps ve 1080p çözünürlükte 60 fps video çekebiliyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.5 geniş açı kamera yer alıyor. Ön kamera 1080p çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyor.

Akıllı telefonlarda henüz sıkça görmediğimiz Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip olan iQOO 10 Pro, Wi-Fi 6, 5G, NFC, USB-C bağlantılarını bünyesinde barındırıyor.

Depolama ve bellek tarafında ise UFS 3.1 destekli 256 GB-8 GB RAM, 256 GB-12 GB RAM, 512 GB-12 GB RAM konfigürasyonları bulunuyor.

4700 mAh batarya bulunan cihaz 10 dakikada %100 dolduran 200W hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj yapabiliyor. Cihaz ayrıca Power Delivery 3.0 teknolojisini de destekliyor.

vivo iQOO 10 Pro kutusundan global sürümünde Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sistemi ile çıkıyor.

vivo iQOO 10 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç LTPO3 AMOLED 1440×3200 piksel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Arka kamera: OIS gimbal destekli 50 Megapiksel f/1.9 geniş açı + 14.6 Megapiksel f/2.2 telefoto + 50 Megapiksel f/2.3 ultra geniş açı

Ön kamera: 16 Megapiksel f/2.5 geniş açı

Depolama ve RAM: UFS 3.1 destekli 256 GB-8 GB RAM, 256 GB-12 GB RAM, 512 GB-12 GB RAM

Bağlantılar: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, NFC, USB-C

Batarya: 4700 mAh, 200W hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Funtouch 12