İpler geriliyor! Çin ve ABD arasında yeni kriz

İlk olarak 2019 yılında Huawei yasakları ile karşımıza çıkan ABD, bu kez Çine' süper bilgisayar ambargosu uygulayacak.

Geçtiğimiz yıllarda Çinli bazı teknoloji firmalarına casusluk iddiaları nedeniyle ambargo uygulayan ABD, listeye yenilerini ekleyecek. The New York Times'a göre Beyaz Saray yetkilileri, süper bilgisayar üretiminde kullanılan bileşenlerinin Çin pazarında satışını engelleyecek.

İlk olarak 2019 yılında Trump tarafından ortaya atılan iddialar, Huawei'nin ABD pazarında ürün satışının kısıtlanmasına sebep oldu. İddialara göre Joe Biden, başta devlet araştırma laboratuvarları olmak üzere diğer kurumları da ekleyerek ambargo kapsamını genişletecek.

ABD, Çin'e süper bilgisayar ambargosu uygulayacak

Reuters tarafından yayınlanan habere göre, ABD yönetimi Çin'de gelişen yarı iletken endüstrisine müdahale etmek istiyor. Gelişmiş süper bilgisayarlar listesinde en üstte yer alan ABD, sistem sayısı konusunda avantajlı konumda olan Çin'e ihracat sınırı koyacak.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin, ambargo listesindeki kuruluşlara Amerikan yapımı herhangi bir teknoloji satması yasaklanacak. Alınacak tedbirlerin sadece Çin hükümetini değil, akademik kurumları ve Alibaba gibi teknoloji şirketlerini de etkileyeceği tahmin ediliyor.

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Çin'in süper bilgisayarları yüksek teknolojiye sahip silah geliştirmede kullandığı iddialar arasında yer alıyor. Süper bilgisayarlar ile siber casusluk faaliyetlerini yürütmenin de mümkün olduğunu belirtmekte fayda var.

Nvidia, geçtiğimiz aylarda ABD hükümetinin süper bilgisayar ve yapay zeka gibi alanalrda kullanılan çiplerin hem Rusya hem de Çin'e satışını kısıtladığını açıklamıştı. Görünüşe göre bu kısıtlama yakın zamanda tüm şirketler için geçerli olacak.

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