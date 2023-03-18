SDN editörü Furkan Karaca, eski iPhone XR'ı iPhone 14 Pro'ya dönüştürdük. Cep telefonu modifiye etme işlemi nasıl oluyor?

Akıllı telefonların düşme gibi kazalarda genellikle ilk olarak ekranı zarar görüyor. Bu kazaların ardından ise cep telefonu modifiye etme işleminin nasıl yapıldığını ve sürecin nasıl işlediğini Teknoway mağazasına giderek öğrendik. SDN editörü Furkan Karaca, eski iPhone XR'ı iPhone 14 Pro'ya dönüştürdü.

Telefonun kabul sürecinden, onarım işleminin tamamlanma aşamasına kadar tüm adımları sorduk ve detayları öğrendik.

iPhone XR'ı iPhone 14 Pro'ya dönüştürdük!

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

SDN editörlerinden Furkan Karaca, eski iPhone XR modelini iPhone 14 Pro kasasına dönüştürmek için soluğu Teknoway'de aldı. Böylece hem telefonların onarım sürecini gördük hem de işlemin maliyeti hakkında birtakım bilgiler aldık.

Teknoway cep telefonu modifiye gibi tamir işlemleri için dikkat çeken firmalar arasında alıyor. Şirketin cihaz kabul sürecinden onarım ve teslime kadar tüm aşamalarını ise yakından gözlemledik.

İster markanın Kadıköy'deki 4 katlı mağazasına giderek, isterseniz de kargo ile telefonunuzu Teknoway'e ulaştırabilirsiniz. Ayrıca süreç hakkında firmanın web sitesinden de bilgilere erişebilirsiniz.

Diğer yandan Teknoway'in onarım hizmetlerinin haricinde mağazada teknoloji cihazlarının satışı var. Ürün yelpazesinin de geniş olduğunu belirtelim. Akıllı telefondan, kulaklığa; hava temizleyiciden, elektrikli scooter'a kadar çeşitli ürünler Teknoway mağazasında müşterileri karşılıyor.