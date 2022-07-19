iPhone'u neden tam şarj etmemelisiniz? Apple açıkladı

Akıllı telefonlar için yıllardır merak edilen konuların başında bataryanın dolum kapasitesi yer alıyor. Son zamanlarda mobil cihazlarda genellikle lityum iyon piller tercih ediliyor ve bu yüzden cihazın yüzde 100 şarj edilmemesi gerektiği söyleniyor. Apple'ın rehber yazısı ise iPhone bataryalarıyla ilgili önemli bilgileri ortaya koydu.

iPhone bataryasını yüzde 100 şarj etmek zararlı olabilir

Apple, iPhone'larda lityum iyon piller kullanıyor. Performans ve kullanım ömrü açısından oldukça yenilikçi olmasına rağmen, lityum iyonun her şarjda hafifçe yıprandığını göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan dolayı iPhone'un pil sağlığını kontrol etmelisiniz. Bunun için Ayarlar >Pil >Pil Sağlığı bölümüne gitmeniz gerekiyor.

Apple'ın iOS 13'ten bu yana sunduğu İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği sayesinde batarya ömrünü artırmanız mümkün. iPhone pilinin eskime hızını yavaşlatan ve yüzde 80'e ulaştıktan sonra şarj işlemini durduran bu özellik, gündelik şarj etme rutininizi de ölçüyor.

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Teknoloji devi, pilin yüzde 80'e kadar doldurulmasın ömrünü uzatmada etkili olacağını belirtiyor. Fakat İyileştirilmiş Pil Şarjı'yla birlikte tamamen şarj olmasını isterseniz kilit ekranında çıkan bildirimden "Şimdi Şarj Et"i seçebilirsiniz.

Apple yazılımsal olarak sunduğu avantajlara ek olarak sıcaklık konusunda da bazı önerilerde bulundu. Aşırı sıcak veya soğuk havaların iPhone batarya ömrünü kısaltabileceğini belirten Apple, ideal performansın 16°C ile 22°C arasında olacağını söylüyor.

Daha uzun pil ömrü için ayrıca Düşük Güç Modu'nu da aktif edebilirsiniz. Ekran parlaklığını otomatik olarak kısan ve arka planda çalışan uygulamaları kapatan bu özellik, iPhone'un daha uzun süre çalışmasını sağlıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone batarya ömrü ne kadar? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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