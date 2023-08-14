Yeni iPhone haberleri gündemi meşgul etmeye devam ederken gelen sızıntı haberler gündemi daha da sarstı. Ucuz iPhone serisi olarak bilinen iPhone SE ailesine yeni bir modelin daha geleceği belirtildi. Peki gelecek olan yeni iPhone SE gerçekten ucuz olacak mı? Yoksa iPhone 15'e nazaran düşük bir fiyat mı göreceğiz? Peki "iPhone SE 4 ne kadar olacak?" işte detaylar…

iPhone SE 4 ne kadar olacak?

Öncelikle haberimizdeki bilgilerin iPhone SE 4 modeli hakkında ortaya çıkan sızıntılar ve geçmişteki SE modelleri ile kıyaslayarak harmanlandığını belirterek başlayalım. Ucuz iPhone, artan kur ve vergiler ışığında çokta mümkün değilmiş gibi geliyor. Zira şu an Apple Store'lardan bir iPhone 14 satın almak istediğinizde cebinizden 48 bin 304 TL'nin çıkması gerekiyor.

Neredeyse 50 bin TL'ye ulaşan fiyatların ardından kullanıcılar iPhone satın almayı bir otomobil satın almaya benzetmeye başladı. Hatırlarsınız çokta eski olmayan bir tarihte 50 bin TL'ye gerçekten temiz bir Doğan SLX almak mümkündü. Hatta iPhone 14'ün tanıtımının ardından bazı araç sahiplerinin iPhone 14 Pro Max ile takas yaptıklarını da hatırlayacaksınız.

Ucuz iPhone bekleyenleri sevindiren haber: iPhone SE 4 geliyor!

Peki gelelim iPhone SE gerçekten ne kadar ucuz olacak sorusunun cevabına. Öncelikle işlemci ve tasarım detayları hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşalım. iPhone SE 4 modelinin Apple'ın A15 Bionic işlemcisine sahip olması bekleniyor. Bu işlemci iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 ve 14 Plus modellerinde kullanıldı. Ayrıca bir de SE serisinin 3. modeli olan iPhone SE 3 (2022) modelinde kullanıldı. İşlemci olarak aynı özellikleri taşıyacak olan SE 3 ve SE 4 modelleri kamera gibi donanımlarda birbirlerinden ayrışacak.

SE modellerinin geneline baktığımızdaysa çıktıkları dönemin amiral gemilerinden özellikler kapan ancak tasarım konusunda eksikleri olan telefonlar diyebiliriz. iPhone SE 4 için de aynı durum geçerli olacak. Fiyat analizi yapmamız gerekirse iPhone SE 3 24 bin 914 TL satış fiyatına sahip. iPhone 14 ise 48 bin 304 TL fiyat etiketine sahip. Burada yarı yarıya olan bir fiyat etiketi görmekteyiz. Fakat neredeyse 25 bin TL'ye satılan bir telefonunda uygun fiyatlı olduğunu söylemek pek mümkün değil.

iPhone 15 ile iPhone SE 4 arasında yarı yarıya bir fiyat politikası bile gözetilecek olsa iPhone 15'in 75 ile 85 bin TL arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Bu da iPhone SE 4'ün 35-40 bin TL arasında bir fiyata satılması anlamına geliyor ki fiyatlar çokta ucuz değil.