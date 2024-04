iPhone SE 4 Kılıfı Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri

Apple, son dönemlerde merakla beklenen iPhone SE 4 ile çok konuşuluyor. Normal iPhone serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olacak bu model ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Son olaraksa iPhone SE 4 kılıfı ortaya çıktı.

iPhone SE 4 ile Face ID'ye merhaba

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, iPhone SE 4 modeline ait olduğu görülen bir kılıfın fotoğrafını paylaştı. Buna baktığımızda telefonun arka kasasında bir tane kamera yer alacağını görüyoruz. Bununla birlikte ön tarafında bir çentik olacağı, bu çentikte ön kamera ve Face ID yer alacağı bilgisi mevcut. Buna göre iPhone SE 3'te yer alan Ana Ekran düğmesinin yeni modelde bulunmayacağı anlaşılıyor.

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 30, 2024

iPhone SE 4 özellikleri (Beklenen)

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE 4 modeli, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Apple A17 veya A18 işlemcisinden güç alacak model, 48 Megapiksel ana kameraya yer verecek. Öte yandan 3.279 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, USB-C yuvasına yer verecek.

iPhone 16 Pro taş gibi olacak! Apple'dan yeni titanyum hamlesi

Beklenen iPhone SE 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.1 inç – OLED 60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CFace ID: Var

Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone modelini önümüzdeki sene tanıtması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.