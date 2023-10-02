iPhone Şarjım Hızlı Bitiyor: Pil Tüketen İki Özellik

iPhone kullanıcıları için şarjın hızlı bitmesine sebep olan iki özellik olan kilit ekranındaki widget'lar ve dokunuş geri bildirimi hakkında bilgi verildi.

iPhone'ların pek çok önemli özelliği bulunuyor. Bu özellikler çoğu zaman hayatımızı kurtarsa da aralarından bazıları ne yazık ki diğerlerine kıyasla daha fazla pil tüketiyor. Bizler de bu içeriğimizde "iPhone şarjım hızlı bitiyor" diyenler için çok fazla güç tüketen iki özellikten söz ettik.

iPhone şarjınızın daha hızlı bitmesine sebep olan iki özellik!

iPhone'unuzu gün içerisinde arama yapma, mesaj yazma veya sosyal medyada dolaşmak için sıkça kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle akıllı telefonun şarjını uzun tutmak oldukça önemli. İşte iPhone şarjını diğer özelliklere kıyasla daha hızlı bitiren iki özellik…

Kilit ekranındaki widget'ları gözden geçirin

iPhone'ununuzun kilit ekranına hava durumu, adım sayar ve Spotify gibi uygulamalar için widget'lar yerleştirebilirsiniz. Bu akıllı telefonun en kullanışlı özelliklerinden birisi çünkü cihazın kilidini açmadan bilgi görüntüleyebiliyorsunuz.

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Fakat iPhone kilit ekranındaki widget'lar ne yazık ki en fazla şarj tüketen özelliklerden birisi. Zira bu widget'ların çalışması için uygulamaların arka planda sürekli olarak açık kalması gerekiyor. Örneğin spor bilgileri ve hava durumu gibi widget'lar, bilgilerin sürekli veya belli aralıklarla güncellenmesi için arka planda uygulama çalıştırır.

Elbette widget'lar oldukça kullanışlı bir özellik ve bu nedenle kaldırmak istemeyebilirsiniz. Bu noktada widget'lar arasından gerçekten hangilerine ihtiyacınız olup olmadığını düşünebilirsiniz.

Kilit ekranınızdan widget kaldırmak istiyorsanız ekrana basılı tuttuktan sonra Özelleştir butonuna tıklayabilir ve akabinde Kilit Ekranı'nı seçtikten sonra dilediğiniz widget'ı eksi (-) simgesine dokunarak kaldırabilirsiniz. Bu da "iPhone şarjım hızlı bitiyor" diyenler için önemli bir detay.

Klavye kullanırken telefonun titremesini devre dışı bırakın

iPhone telefonlara iOS 16 ile birlikte gelen Dokunuş Geri Bildirimi özelliği, klavyenizde her tuşa bastığınızda küçük bir titreşim verir. Bu bir yazı yazarken çoğu kişiye iyi bir hissiyat verse de pil için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Dokunuş Geri Bildirimi de şarjı olumsuz etkileyen özelliklerden birisi. Apple Destek sayfasına yer alan bilgilere göre bu özellik, iPhone'unuzun pil ömrünü olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda, Dokunuş Geri Bildirimi sizin için çok önemli değilse kapatmanızda fayda var. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz;

1. Adım: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Ses ve dokunuş >Klavye Geri Bildirimi yolunu takip edin.

3. Adım: Dokunuş seçeneğini kapalı hale getirin.

Bu içeriğimizde "iPhone şarjım hızlı bitiyor" diyenler için en fazla pil tüketen iki özellikten bahsettik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.