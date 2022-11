iPhone olmasaydı Android telefonlar nasıl olurdu? İşte cevabı

Akıllı telefonların ilk çıktığı zamanlardan itibaren dünyada önemli derecede hareketlilik yaşanıyor. O günden bu yana akıllı telefon üreticileri hem tasarım hem de özellik bakımından birbirlerini etkilemeyi başarıyor. Söz konusu değişiklik, Apple'ın iPhone'u çıkarmasıyla birlikte meydana geldi. Peki, Apple iPhone'u tüm dünyaya tanıtmasaydı elimizdeki telefonlar nasıl olurdu? İşte cevabı!

Android kurucu ortağı, iPhone çıkmasaydı tanıtacakları iki telefon modelini açıkladı

Teknoloji devi Apple, iPhone'u tüm dünyaya tanıtmasının ardından tüm akıllı telefonları da etkiledi. Bu etki hem tasarım hem de özellik bakımından oldu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: iPhone olmasaydı elimizdeki telefonlar nasıl görünürdü? Android kurucu ortağı Rich Miner, Twitter üzerinden verdiği bilgilerle bu soruya cevap verdi.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE — Rich Miner (@richminer) October 31, 2022

Rich Miner, geçtiğimiz günlerde, bir makalede yapılan hatayı dile getirdiği Twitter dizesi yazdı. Bu dizede, 2005 yılında eski şirket tarafından satın alınan Google ve Android'in Microsoft'un cep telefonlarına hükmetmesi konusunda endişeli olduklarını söyledi. Bununla birlikte Android'in o zamanlar tanıtmaya hazırlandığı iki telefon modelini gösterdi.

Miner'ın tanıttığı Sooner ve Dream modelleri, iPhone'un ortaya çıkmasından öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Kurucu ortağı, yaptığı paylaşımda başından beri iki telefon üzerinde çalıştıklarını belirtti. İlk olarak dokunmatik ekran tabanlı Sooner üzerinde çalıştıklarını söyledi. Minder, iPhone'un piyasaya sürülmesinden sonra Google G1 olarak bildiğimiz Dream'e odaklandıklarını ve Sooner'ı iptal ettiklerini açıkladı.

Kurucu ortağı paylaştığı görüntüye bakıldığı zaman G1'in son sürümüne kıyasla oldukça farklı duruyor. Görüntüdeki G1, yan tarafında bir eğri, ile yeşil bir QWERT klavyeyi ortaya çıkarmak için yukarı kayan dokunmatik bir ekrana sahip. Miner, şirketin Apple ile rekabet etmesinden memnun olmayan Steve Jobs'u 'rahatlatmak' için tasarımını biraz değiştirdiğini söyledi.

Tuşları ve kayan klavyesiyle HTC Dream'i akıllara getiren G1, siyah ve neon renkleriyle ilgi çekti. Cihazın ekranının sol üst köşesinde Google logosu da yer alıyor. Ayrıca telefonda '@' işareti ve e-posta için koyulmuş olan birçok donanım tuşu da var. Alt kısımlarında ise aramaları yanıtlama, reddetme, ana ekran ve geri dönme tuşları bulunuyor.

Peki, siz Android telefonların iPhone'dan önceki modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone olmasaydı telefonlar nasıl olurdu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!