iPhone'larda Gece Kendiliğinden Kapanma Hatası

Son dönemde birçok iPhone kullanıcısı telefonlarının gece kendiliğinden kapanıp açıldığından bahsediyor. Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sorunun kaynağı ve çözümü hakkında bilgi bekleniyor.

Bugünlerde iPhone'unuzda garip bir hata varsa şaşırmayın. Çünkü son dönemlerde herkes telefonunun gece kendi kendine kapandığını ve sonradan tekrar açıldığından bahsediyor. Peki bu sorunun kaynağı ne? Apple konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Suçlu iOS 17 mi? İşte tüm detaylarıyla gizemli ve bir o kadar da tuhaf iPhone gece kendiliğinden kapanma hatası…

Geceleri kendi kendine kapanıyor! İşte iPhone'lardaki gizemli hata!

Gece kendiliğinden yapılan yeniden başlatmanın ardından sabahları iPhone şifre ekranınızla mı uyanıyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Bu, birçok iPhone kullanıcısının başına gelmiş gibi görünüyor. Etkilenen insanlar için en tuhaf kısım pil seviyesi verilerine bakıldığında geceleri telefonun birkaç saat kapalı kaldığını gösteriyor.

Kısacası telefonunuz geceleri kendi kendine kapanıyor bir süre kapalı olarak kalıyor ve daha sonra tekrardan açılıyor. İnsanların aklına "Acaba telefon gün için de çok yoruldu da uyuya mı kaldı?" gibi komik bir soru da gelmiyor değil. Reddit ve daha birçok foruma bakıldığında birçok kullanıcı aynı sorundan müzdarip gibi gözüküyor.

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İlk etapta iPhone modellerinin çöküp kendini yeniden başlatmış olması çok doğal geliyor. Sonuç olarak dünyanın en hızlı ve güçlü cihazını bile kullansanız bazen sistem yazılımları çökebiliyor. Fakat burada garip olan unsur her gece bu durumun yaşanması ve pil verilerini incelediğinizde telefonun bir süre kapalı kalıyor olması.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yok. Biraz gizemli bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Tahminlerimize göre Apple yetkilileri de durumdan henüz tam olarak haberdar değil. Sorunun belli olmasıyla birlikte yeni bir güncelleme ile sorun çözülecektir. Sorunun kaynağıyla ilgili tahminlerin çoğu ise iOS 17'yi suçluyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde ShiftDelete.Net'te sizler için en hızlı şekilde çözüm haberlerimizi sunacağız.