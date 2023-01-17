iPhone'lara ne kadar zam geldi?
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M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile yeni Mac mini modellerini internet sitesinden duyurdu. iPhone 14 ve MacBook modellerine zam geldi.
Apple bugün M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile yeni Mac mini modellerini internet sitesinden duyurdu. Türkiye'ye özel olarak ise iPhone 14 ve MacBook modellerine zam geldi. Tüm zamlara tek tek baktık.
iPhone'lara ne kadar zam geldi?
iPhone tarafında sadece iPhone 14 modelleri 2.000 TL zamlandı. Yeni fiyatları aşağıdaki tablomuzdan görebilirsiniz. M1 işlemcili MacBook ile M2 Pro ve M2 Max işlemcillil MacBook modellerinin fiyatı deyim yerindeyse cep yakıyor. İşte tüm iPhone modellerinin yeni fiyatları.
Zam sonrası iPhone fiyatları
CihazlarEski fiyatYeni fiyatiPhone 14 128 GB30 bin 999 TL32 bin 999 TLiPhone 14 Plus 128 GB34 bin 999 TLiPhone 14 Pro 128 GB39 bin 999 TL41 bin 999 TLiPhone 14 Pro Max 128 GB43 bin 999 TL45 bin 999 TLiPhone SE 64 GB16 bin 999 TL16 bin 999 TLiPhone 12 64 GB24 bin 999 TLiPhone 13 mini 128 GB24 bin 999 TL24 bin 999 TLiPhone 13 mini 256 GB27 bin 599 TL27 bin 599 TLiPhone 13 mini 512 GB32 bin 899 TL32 bin 899 TLiPhone 13 128 GB27 bin 999 TL27 bin 999 TLiPhone 13 256 GB30 bin 599 TL30 bin 599 TLiPhone 13 512 GB35 bin 899 TL35 bin 899 TL
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