M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile yeni Mac mini modellerini internet sitesinden duyurdu. iPhone 14 ve MacBook modellerine zam geldi.

Apple bugün M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile yeni Mac mini modellerini internet sitesinden duyurdu. Türkiye'ye özel olarak ise iPhone 14 ve MacBook modellerine zam geldi. Tüm zamlara tek tek baktık.

iPhone'lara ne kadar zam geldi?

iPhone tarafında sadece iPhone 14 modelleri 2.000 TL zamlandı. Yeni fiyatları aşağıdaki tablomuzdan görebilirsiniz. M1 işlemcili MacBook ile M2 Pro ve M2 Max işlemcillil MacBook modellerinin fiyatı deyim yerindeyse cep yakıyor. İşte tüm iPhone modellerinin yeni fiyatları.

Zam sonrası iPhone fiyatları