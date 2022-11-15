iPhone kullanıcılarından Safari şikayeti!

iPhone ve iPad kullanıcıları, sosyal medya platformları üzerinden iki gündür Safari uygulamasının hata verdiğini paylaşmaya başladı. MacRumors'un haberine göre Apple müşterileri, Safari'ye bazı kelimeleri yazdıktan sonra uygulamadan atılıyor. Peki bu kelimeler hangileri ve Apple konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Safari şikayeti, büyük oranda iOS 16 kullanıcılarından geliyor!

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 güncellemesini de iPhone kullanıcılarına sundu. Safari üzerinde yaşanan hata, özellikle son sürüm olan iOS 16.1 güncellemesini kullanan kişilerden geldi. Fakat Twitter'da yer alan paylaşımlara göre iOS 15.7.1, iOS 16, iOS 16.1, iOS 16.1.1 ve iOS 16.2 Beta güncellemelerini kullanan kişiler de aynı sorunu yaşıyor.

Safari üzerinde yaşanan hata, en çok "tar, bes, wal, eski, wel, sta, pla" ve daha birçok kelimenin arama motoruna yazılmasıyla oluyor. Mesela "Starbucks" yazacak herhangi bir kullanıcı daha "sta" yazarken uygulamadan atılıyor. Sorunun neden olduğu henüz belli değil. Ayrıca ek olarak herkeste bu sorun yaşanmıyor.

Apple, en iyisi olduğunu iddia ettiği alandan dava yedi!

MacRumors'un yaptığı habere göre bu hata bir sunucu hatası olabilir. Çünkü sorun, bir gecede yaşanmaya başladı. Ek olarak da birçok güncellemede eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Sorunun geçici bir çözümü ise şimdilik mevcut değil. Teknoloji devi Apple Safari üzerinde yaşanan hata ile ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Fakat sorun yaşayan müşterilerine destek ekibi sağlamaya başladı. Yani firma, müşterilerinin sorun yaşadığını biliyor. Bir iPhone kullanıcısı Safari'de yaşadığı sorunu şu sözlerle Twitter hesabından paylaştı:

İki iPhone'da onaylanan süper garip hata (ev ağında ve hücrede). Safari'yi açın, en iyi kelimeyi yazmaya başlayın ve boşluk çubuğuna basın. Safari tamamen çöküyor! "En iyi duvar kağıtları…" aramaya çalışıyordum ama duvar kağıtlarına yapamıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Safari konusunda benzer bir hata ile karşı karşıya kalıyor musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.