iPhone Kullanıcıları Mobil Uygulamalara Daha Fazla Para Harcıyor

Finlandiyalı yazılım şirketi Asymco tarafından hazırlanan bir rapora göre, iPhone kullanıcıları mobil uygulamalar için Android kullanıcılarına kıyasla 7.4 kat daha fazla para harcıyor. App Store gelirleri, Play Store'a göre katbekat daha fazla.

Günümüzde akıllı telefon almak isteyen bir kişinin karşısına iki seçenek çıkıyor: Android ve iPhone. Android cephesinde Samsung, Xiaomi ve OPPO gibi markaların yüzlerce ürünü yer alıyorken, öteki tarafta ise yalnızca Apple'ın iPhone'u bulunuyor.

İki taraf arasındaki rekabet büyük olunca hangisinin daha iyi olduğu gibi çeşitli karşılaştırmalar da hiç eksik olmuyor. Bunun son örneği ise kısa süre önce görüldü. Öyle ki yeni bir rapor, "mobil uygulamalara iPhone mu yoksa Android kullanıcıları mı daha çok para harcıyor?" sorusunu cevaplandırdı.

App Store gelirleri, Play Store'a göre katbekat daha fazla

Finlandiyalı yazılım şirketi Asymco'dan Horace Dediu tarafından hazırlanan rapora göre iPhone kullanıcıları, mobil uygulamalar için Android kullanıcılarına kıyasla 7.4 kat daha fazla para harcaması yapıyor.

Araştırmanın kaynağı Dediu, bundan 10 yıl önce hem iOS hem de Android platformları için uygulama geliştiren yazılımcılardan para kazanma ile ilgili önemli bilgiler edindiğini söyledi. Buna göre o dönemlerde Android kullanıcı sayısı iOS'a göre 2 kat daha fazlayken, geliştiriciler App Store'dan Play Store'a kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla gelir sağlıyordu.

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Günümüze geldiğimizde ise Apple, App Store için 650 milyon, Google ise Play Store için 2.5 milyar aktif kullanıcı olduğunu söylüyor. Buna göre 2023 yılında Android kullanıcıları Apple kullanıcılarına kıyasla dört kat fazla. Fakat işin para kısmına geldiğimizde Android ne yazık ki bu fazlalığı gösteremiyor. Kaynağa göre Play Store ve App Store gelirleri arasındaki oranlama, 2016'dan bu yana neredeyse aynı kaldı.

İşte yıllara göre geliştiriciler için Play Store ve App Store gelirleri;

YılApp Store Geliri (dolar)Play Store Geliri (dolar)2016: 29 milyar15 milyar2017: 37.5 milyar20 milyar2018: 48 milyar23 milyar2019: 55 milyar31 milyar2020: 66 milyar38 milyar2021: 73 milyar48 milyar2022: 81 milyar42 milyar

Kaynak tarafından paylaşılan gelir verilerine göre sizlerin de yukarıdan görebileceğiniz üzere 2022 yılında Android uygulama mağazası Play Store'un geliştiriciler için geliri düşmüşken, App Store ise yükselişini sürdürdü.

Apple'ın bu yıl tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, App Store gelirlerini artırabilir. Zira şirket, uygulama geliştiricileri için bir SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) sundu. Yani ilerleyen zamanlarda çeşitli özellikler getiren ücretli uygulamalar ile karşılaşabiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone kullanıcıları neden daha fazla para harcıyor? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.