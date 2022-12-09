iPhone kullanıcıları dikkat: Apple, eski sürümünü imzalamayı durdurdu

Teknoloji devi Apple, iPhone için iOS 16.1 ve 16.1.1 güncellemelerine geri dönüşleri kapattı! İşte detaylar...

Apple, iPhone için iOS 16.1.2 sürümünü yayınladıktan sonra iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 güncellemelerini imzalamayı duyurdu. Yani artık cihazını iOS 16.1.2 güncellemesine yükselten iPhone kullanıcıları, eski sürüme tekrardan dönüş yapamayacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, iOS 15 sürümünü hala destekliyor

Apple, bir kere iOS 16.1.2 güncellemesini yapan iPhone kullanıcılarının artık iOS 16.1 ve 16.1.1 sürümüne dönmesine izin vermeyecek. Teknoloji devi, bu kararını neredeyse her yeni güncellemesini sunduktan sonra gerçekleştiriyor.

iOS'un eski sürümüne dönmek genellikle Jailbreak yapan ya da yeni güncellemede herhangi bir sorun yaşayıp beğenmeyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Fakat Apple bunu yeni sürümlere teşvik etme nedeniyle müşterilerinin eskilere dönmesini istemiyor.

iOS 16.2 ne zaman çıkıyor?

Apple, iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 sürümlerini kapatsa da iOS 15'i hala destekliyor. Firma, iPhone kullanıcılarının iOS 15.7.1 sürümüne geri dönmesine hala izin veriyor. Ayrıca yakın zamanda gelecek iOS 16.2'yi de iPhone kullanıcılarına sunmak için hazırlanıyor.

iOS 16.2 neler sunacak?

Apple, iki gün önce yeni güncellemeyle gelecek üç yeni güvenlik özelliğini de duyurdu. Firma, iOS 16.2 ile birlikte Güvenlik Anahtarları, iMessage Kişi Doğrulama Kodu ve Gelişmiş Koruma'yı kullanıcıları için getirecek. Bunlara ek olarak Freeform, Always on Display, Canlı Etkinlikler ve Apple Music Sing gibi birçok farklı yenilik de iPhone kullanıcılarına sunulacak.

Aralarından en çok dikkat çeken Freeform uygulaması, dijital beyaz tahta görevi görecek. Apple Music Sing de kullanıcılara karaoke istediği zaman ve yerde karaoke zevkini yaşatacak. 16.2 güncellemesinin önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın iOS 16.1 ve iOS 16.1.1 güncellemesinde yaptığı gibi eski sürümlere dönmeyi kapatması doğru mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.