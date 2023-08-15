iPhone Konum Servislerini Kapatma ve Özelleştirme

Gizliliğe önem veren iPhone kullanıcıları genellikle konum ayarlarını özelleştirmenin yollarını aramaktadır. Bu nedenle çoğu kullanıcı gerekli olmayan durumlarda konum servislerini kapatmak ya da özelleştirmek ister. Peki iPhone Konum Servislerini kapatma işlemi nasıl yapılır? Belirli uygulamalar için Konum Servisleri nasıl kapatılır? Yazımızda anlattık.

Gizliliğe önem veren iPhone kullanıcıları genellikle konum ayarlarını özelleştirmenin yollarını aramaktadır. Bu nedenle çoğu kullanıcı gerekli olmayan durumlarda konum servislerini kapatmak ya da özelleştirmek ister. Peki iPhone Konum Servislerini kapatma işlemi nasıl yapılır? Belirli uygulamalar için Konum Servisleri nasıl kapatılır? Yazımızda anlattık.

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iPhone belirli uygulamalar için konum servislerini kapatma

Bir iPhone'u ilk kez başlattığınızda, Google Haritalar gibi konum servislerine ihtiyaç duyan ve konumunuzu sosyal ağlarda etiketlerken kullanan Instagram ve Facebook gibi uygulamalar, konum hizmetlerini etkinleştirmek için kullanıcılardan izin ister. Eğer bir kez bu izni verdiğiniz takdirde bu tür uygulamalar konum hizmetlerini devamlı kullanmaya başlar.

Ancak uygulamaların sürekli konum servislerini kullanması, gizliliğine önem veren bazı iPhone kullanıcılarını rahatsız eder. Bu nedenle kullanıcılar, konum hizmetlerini kapatmak ya da özelleştirmek için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bunların başında da konum servislerini belirli uygulamalar için kapatma yöntemi gelir. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar:

Ayarlar >Gizlilik >Konum Servisleri sekmesine gidin.

Konum Servislerinin açık olduğundan emin olun.

Konum Servislerini kapatmak istediğiniz uygulamayı seçmek için ekranı aşağı kaydırın.

Uygulamaya dokunun ve bir seçenek belirleyin

Burada karşınıza 4 adet seçenek çıkacaktır; Asla, Bir Dahaki Sefere Sor, Uygulamayı Kullanırken ve Her Zaman.

Eğer seçtiğiniz uygulama için Konum Servislerini tamamen kapatmak istiyorsanız " Asla " seçeneğini, Konum Servislerine, yalnızca uygulama veya uygulamanın özelliklerinden biri ekranda görünür durumdayken erişilmesine izin vermek için " Uygulamayı Kullanırken " seçeneğini, uygulama arka planda çalışırken bile konumunuza erişilmesine izin vermek için " Her Zaman " seçeneğini seçin.

Bu adımları uyguladıktan sonra uygulama, siz izin verinceye kadar konumunuzu kullanamaz.

iPhone konum servislerini tamamen kapatma

Kullanıcılar bazı durumlarda, konum servislerini tamamen kapatıyor. Ancak bu işlemin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtelim. Nitekim, konum servisleri tamamen kapatıldığı taktirde, kullanıcıların her gün kullandığı birçok özellik artık çalışmayacaktır.

Örneğin; fotoğraf çektiğinizde konum bilgisi eklenmeyecek, Google Haritalar gibi uygulamalar sizi herhangi bir yere yönlendiremeyecek ve konum servislerini kullanan üçüncü taraf uygulamalar da çalışmayacak. Konum servislerini devre dışı bırakmak, cihazınızın pil ömrünü korumasına veya cihaz gizliliğini en üst düzeyde tutmanıza yardımcı olsa da, genel kullanım deneyiminizi ciddi oranda düşürecektir.

Ancak yine de Konum Servislerini tamamen kapatmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar >Gizlilik >Konum Servisleri bölümünden en üstte yer alan Konum Servisleri düğmesini kapalı konuma getirerek işlemi tamamlayabilirler.