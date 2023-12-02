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iPhone Kamerası Hatalı İşlenen Fotoğraf Çekti

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Akıllı telefon üreticilerinin her geçen dönemde kamera yeteneklerini daha da geliştirdiğini biliyoruz. Profesyonel kameralarla yarışan modellerin başında ise iPhone bulunuyor. Ancak milyonda bir yaşanacak bir kamera hatası, iPhone ile çekilen fotoğrafta üç farklı kişinin görünmesine yol açtı.

Akıllı telefon üreticilerinin her geçen dönemde kamera yeteneklerini daha da geliştirdiğini biliyoruz. Profesyonel kameralarla yarışan modellerin başında ise iPhone bulunuyor. Ancak milyonda bir yaşanacak bir kamera hatası, iPhone ile çekilen fotoğrafta üç farklı kişinin görünmesine yol açtı.

iPhone kamerası, milyonda bir yaşanacak bir hata yaptı

Tessa Coates isimli bir iPhone kullanıcısı, giydiği gelinliğin farklı açılardan nasıl görüneceğini görmek istedi. Bunun için ise aynanın önünde selfie çekmeye karar verdi. Ancak ortaya çıkan fotoğrafı incelediğinde aynadaki pozların aynı olmadığını fark etti.

Ayna karşısında çekilen selfie'de kendisini ve yansımasını görmeyi bekleyen Coates, fotoğrafta üç kişinin olduğunu fark etti. Fazladan oluşan "insanlar" ise Coates'in aynadaki yansımalarıydı. Peki iPhone ile çekilen görüntü, neden Coates'i birden fazla kez gösteriyordu?

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Bu hatanın iPhone'un görüntüyü yanlış işlemesi sonucunda oluştuğu ortaya çıktı. Yani akıllı telefon, ayna karşısındaki kişilerin yansım olduğunu fark edemedi. Bu durum ise tek fotoğrafta üç farklı kişinin görünmesine yol açtı.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Apple Store'daki yetkiliden aldığını belirten Coates, iPhone'un hesaplamalı fotoğrafçılık tekniklerini kullanarak anlık çekilen görüntüleri birleştirdiğini aktardı. Ancak bu birleştirme milyonda bir ihtimalle hatalı olabiliyor, ki bu da Coates'in başına geldi.

Aynanın önünde hareket eden Coates, yansımalara yol açtı ve iPhone kamerasını kandırmayı başardı. Bu da fotoğrafta farklı insanlar varmış gibi görünmesine yol açtı. iPhone ile çekilen görüntünün sosyal medyayı da ikiye böldüğünü belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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